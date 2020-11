Dall'11 novembre torna l'autocertificazione per gli spostamenti

Da mercoledì 11 novembre l'Abruzzo sarà ufficialmente in "zona arancione". Si ricorda che, tra le altre prescrizioni, è vietato spostarsi da una Regione all'altra e da un Comune all'altro salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Leggi qui per altri dettagli sulla "zona arancione".

Per questo motivo è necessaria l'autocertificazione, da portare compilata durante gli spostamenti per non incorrere in sanzioni. QUI è disponibile il modello dell'autocertificazione da stampare e compilare.