Previsto clima temperato e umido in questa decade di novembre. Alta pressione in tutta la penisola italiana

Il clima che accompagnerà questi primi giorni di " zona arancione" saranno, stando alle previsioni meteo, abbastanza miti ma umidi. Le stagioni anomale fanno parte della natura come la tendenza dell' assottigliarsi delle mezze stagioni per via del cambiamento climatico. Il cambiamento climatico in atto rimodella i tempi della natura, la natura adatta i suoi cicli al cambiamento climatico.