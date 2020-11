In Abruzzo anche la sagra è "d'asporto" per sostenere le attività

Arriva la "Sagra dell'Asporto 2.0" per sostenere le attività costrette a chiudere a causa del passaggio in fascia arancione. E' l'iniziativa lanciata dal Comune di Castiglione Messer Raimondo (Teramo), paesino della Val Fino martoriato nella prima fase della pandemia e a lungo inserito in zona rossa.

L'idea è del sindaco, Vincenzo D'Ercole, che da giorni sta promuovendo l'acquisto con asporto, al fine di contribuire a sostenere i ristoranti presenti sul territorio comunale.

"Ogni settimana i ristoranti e le pizzerie che hanno deciso di partecipare all'iniziativa prepareranno un piatto con l'ingrediente tema della sagra - spiega il sindaco sui social - Iniziamo con la sagra della castagna. Invitiamo tutti a partecipare domenica15 novembre e ricordiamo di consumare le pietanze solo ed esclusivamente con i conviventi, senza creare assembramenti nelle case, questo per tornare prima possibile ad avere le sagre, quelle vere". Gli utenti che acquisteranno nei ristoranti e nelle pizzerie potranno scattare una foto delle pietanze e partecipare al contest che mette in palio un asporto gratuito.

Già nei giorni scorsi, quando era stata introdotta la chiusura alle 18 di bar e ristoranti, D'Ercole aveva lanciato il concorso social #lasportocheaiuta. Oggi, in vista delle nuove restrizioni in vigore dalla mezzanotte, il primo cittadino rilancia l'iniziativa con la Sagra 2.0.