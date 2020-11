Incidente sul lavoro, interviene l'elisoccorso a San Salvo

Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che sia avvenuto un incidente sul lavoro, una caduta da un muretto, in un cantiere edile in centro a San Salvo. L’intervento dell’ elisoccorso non è passato inosservato alla cittadinanza, infatti ha sorvolato per diversi minuti l'area urbana, prima di atterrare in via Stingi, nello spazio compreso tra il campo Tomeo e l’ Eurospin. La vittima è stata trasportata nel nosocomio di Pescara; Seguono aggiornamenti