È deceduto il lavoratore edile, soccorso in un cantiere oggi a San Salvo, presumibilmente traumatizzato per una caduta da altezza. Intervenuta l' eliambulanza per il trasposto presso il nosocomio di Pescara, purtroppo non è riuscito a sopravvivere ai traumi riportati. Le dimiche dell' incidente sono al vaglio degli inquirenti, nessuno era presente nel momento esatto del sinistro.