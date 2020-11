Covid. Il Molise cerca medici, pubblicato l'avviso

L'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) ha avviato le procedure, tramite avviso pubblico, per il conferimento di incarichi libero-professionali a laureati in Medicina e Chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli Ordini professionali, fino al prossimo 31 dicembre, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza. Il provvedimento, è spiegato nel documento, "al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dall'evoluzione della diffusione del Covid-19 e di garantire i Livelli essenziali di assistenza (Lea) nella Regione Molise, tenuto conto dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne all'Azienda" nel rispetto delle disposizioni in materia di articolazione dell'orario di lavoro.