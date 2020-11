Lavoratori del settore pulizie in sciopero. Presidio davanti la prefettura per il rinnovo del contratto

Sciopero nazionale dei lavoratori del settore Pulizie/Servizi Integrati/Multiservizi, per l'intero turno di lavoro, per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto da oltre 7 anni. "Questi lavoratori - dice Lucio Cipollini della Cgil della Filcams Cgil, a Pescara nella manifestazione tenutasi in Piazza Italia - Aspettano da troppo tempo il rinnovo del contratto.

Sono fondamentali in tutti i settori pubblici, ospedali, scuole, uffici pubblici, fabbriche. Fanno un lavoro scomodo, lo fanno con precarietà e per pochi soldi. Siamo dinanzi alla Prefettura per chiedere che anche il Prefetto si faccia portavoce, con Governo e ministero del Lavoro, per far sì che si avvii un tavolo di lavoro per il rinnovo di un contratto che non può più aspettare". "Nonostante le aziende stiano incrementando i loro fatturati negli appalti, soprattutto nella sanità - dichiara Terenzio Chiavaroli della Uil - si rifiutano di sottoscrivere un contratto nazionale che dia dignità alle persone che lavorano in questi settori". "Troviamo disumano che si debba lavorare per 5.50 euro netti all'ora - aggiunge Marcela Carletti, Fisascat Cisl - Senza questi lavoratori si fermerebbero molte attività, la sanità crollerebbe"