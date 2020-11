Lions e Croce Rossa insieme contro il Diabete

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

La giornata mondiale del Diabete si tiene ogni anno Il 14 novembre.

Gli sforzi dei Lions e della Croce Rossa per aiutare a controllare il diabete e le sue complicazioni, come i danni sulla vista, non sono mai cessati, coinvolgendo ogni anno le piazze di tutto il mondo nello screening della malattia.

Negli scorsi anni le due associazioni hanno contribuito, insieme all'associazione Diabetici del vastese, mettendo grande impegno e successo, con la misurazione della glicemia, della PA, con il counseling sul posto nel consigliare l'aderenza alla terapia e soprattutto l'attività fisica fondamentale nella prevenzione del Diabete.

Purtroppo, le vicende difficili legate al Covid, ci impediscono quest'anno di poter effettuare lo sceening in piazza, rinviando la tradizione a tempi migliori.

La presidente Romina Palombo (Lions Club San Salvo) e Filomena Como (referente di sede CRI San Salvo) quest'anno si sono voluti impegnare ugualmente per sensibilizzare le persone, nell'unico modo consentito, alla prevenzione e cura del Diabete.

Lions Club e Croce Rossa di San Salvo