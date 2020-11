Covid. In Abruzzo una persona su dieci è in isolamento in seguito a contatti con soggetti positivi

In Abruzzo, in media, un cittadino su dieci è in isolamento fiduciario in seguito ad un contatto con un soggetto positivo al Covid-19. Per ogni malato, infatti - secondo le stime del Dipartimento salute e prevenzione della Regione Abruzzo- vengono tracciati mediamente dieci contatti.

Considerato che gli attualmente positivi al virus sono 12.622, sarebbero oltre 120mila, cioè poco meno del 10% del totale dei residenti in regione, le persone sottoposte a quarantena dopo contatti a rischio.

I numeri, in ogni caso, dipendono in gran parte dall'attività di tracciamento dei contatti, che non sempre le Asl, con le cifre record dei nuovi contagi negli ultimi giorni, riescono a portare avanti. Tanti, infatti, i cittadini risultati positivi che segnalano di non aver mai ricevuto chiamate dalle aziende sanitarie per il tracciamento dei contatti.

Sono tenuti a rispettare l'isolamento fiduciario, almeno fino all'esito del tampone nel caso in cui si venga sottoposti a test, non solo coloro che hanno avuto contatti con positivi, ma anche quelli chi ha ricevuto la notifica di esposizione a rischio dall'App Immuni.