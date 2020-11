Da domani in provincia di Chieti più personale e orari più lunghi ai drive-in per recuperare i tamponi rinviati

Organico raddoppiato e orario di lavoro prolungato per i Drive-In della provincia di Chieti nella giornata di lunedì. La decisione è stata assunta dalla Direzione della Asl per recuperare i tamponi che non è stato possibile eseguire nel pomeriggio di sabato a causa di un problema che si era verificato a danno dei server aziendali, risolto in tempi record dai tecnici dell'Unità operativa "Informatica e reti", diretta da Vincenzo Smargiassi, che hanno ripristinato l'operatività già nella stessa serata.

Pertanto le persone che non avevano potuto sottoporsi a tampone per mancanza del collegamento informatico, necessario per poter processare i campioni, possono recarsi lunedì ai Drive-In di Atessa, Ortona e Gissi, dove sarà anche prolungato l'orario di apertura: si andrà avanti finché ci saranno persone in attesa.

Nell'occasione è opportuno ricordare che proprio da domani diventa obbligatoria la prenotazione per fare un tampone presso le postazioni mobili; si farà un'eccezione per gli utenti che dovranno recuperare la prestazione non resa sabato pomeriggio.