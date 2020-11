Riparte il servizio di prestito e reso con prenotazione alla biblioteca "Aldo Moro"

A partire da domani torniamo con il servizio di prestito e reso su prenotazione. Come ben sapete infatti, a seguito del DPCM del 3 novembre 2020, la biblioteca non è aperta al pubblico per cui non si potrà accedere alle sale. Ma basterà chiamare in biblioteca per prenotare un libro, per informazioni, consigli o anche per iscriversi e poter usufruire del servizio.

Resta attivo anche il servizio di prestito interbibliotecario per potervi supportare in questo momento in cui è così complicato fare una ricerca.

Restate in contatto con noi per ulteriori aggiornamenti.

Il nuovo orario di apertura è il seguente:

dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00.