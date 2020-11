Il Comune di San Salvo ripristina il servizio di consegna a domicilio di farmaci o generi alimentari per chi non può uscire di casa

“Abbiamo ripristinato il servizio di consegna a domicilio di farmaci o generi alimentari per coloro che si trovano nella condizione di non poter uscire da casa perché in quarantena, per gli anziani o in particolari condizioni di salute. Dal lunedì al sabato i cittadini possono rivolgersi allo 0873.340217 per richiedere il servizio di consegna, che è gratuito ed è garantito dalle associazioni comunali di Protezione civile”. A dichiararlo il sindaco Tiziana Magnacca.

Il servizio di assistenza domiciliare è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 20:00 chiamando il numero telefonico 0873.340217.