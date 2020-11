Presidente del consiglio regionale d'Abruzzo su zona rossa e scuole: "Si chiudano solo dove ci sono situazioni emergenziali"

"Si chiude dove serve. Il Dpcm del Governo prevede in zona rossa che le scuole dell'infanzia fino alla prima media devono restare aperte e così deve essere; se ci sono zone dell'Abruzzo che hanno situazioni talmente emergenziali da non poter permettere neanche questo, si chiudano lì".

E' quanto afferma Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, a proposito della prossima 'zona rossa' in Abruzzo e dell'ulteriore inasprimento delle misure per le scuole. A far discutere di più in vista dell'ordinanza che imporrà nuove restrizioni in Abruzzo è proprio il tema delle scuole: il Comitato Tecnico Scientifico regionale ritiene che si debba procedere ad una chiusura totale, andando quindi oltre rispetto a quanto previsto dal Dpcm del 3 novembre.

