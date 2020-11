Bruno Forte a San Salvo:"Siate forti nella Fede"

Con queste parole l'Arcivescovo di Chieti-Vasto Mons.Bruno Forte ha aperto la sua visita pastorale nella parrocchia San Nicola a San Salvo.Erano in tanti a prendere parte alla funzione religiosa presieduta dall'Arcivescovo domenica 15 novembre.Prima della Santa Messa,ha salutato tutti i presenti ed ha introdotto alla Santa Messa con queste parole:"Siate forti nella Fede".Alla fine dell'Eucarestia celebrata in piazza San Nicola e prima della benedizione ha letto le motivazioni ed i ringraziamenti della visita pastorale.Subito dopo c'e' stato l'ultimo momento conclusivo consistente in un breve momento di dialogo in cui sono state sottoposte delle domande a Padre Bruno cui ha dato le sue risposte.