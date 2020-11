Intervento dei vigili del fuoco in centro a San Salvo. Disagi su via Roma

Poco fa si è reso necessario l'intervento di due autovetture dei Vigili del Fuoco e dei Vigili Urbani a causa di un incidente domestico avvenuto in vico VII Mazzini, nel centro di San Salvo.

L'incidente è di lieve entità e non ci sono persone in pericolo di vita ma è stata indispensabile la presenza dei soccorsi. I mezzi ingombranti dei Vigili del Fuoco hanno bloccato il traffico su via Roma.