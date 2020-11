A San Salvo: sette positivi e due decessi Covid-19, quanto segnalato oggi dalla Asl al Comune

“Il Dipartimento di prevenzione della Asl 02 Abruzzo ha segnalato la positività di sette persone residenti a San Salvo al test Sars Cov-2, gran parte dei quali avvenuti in ambito familiare. Dobbiamo anche registrare il decesso di due persone".

La Asl ricorda che sono in corso ulteriori indagini epidemiologiche per evidenziare i contatti stretti dei casi riscontrati per adottare eventuali misure di isolamento fiduciario domiciliare in sorveglianza attiva. TOTALE POSITIVI ATTIVI 120