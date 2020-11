San Salvo piange Anna la storica fioraia, impossibile non aver mai incontrato il suo sorriso

Tantissime le manifestazioni di affetto e di conforto per la famiglia Presutti della storica ditta in Corso Garibaldi a San Salvo. Anna ha servito fiori a generazioni di Sansalvesi nelle occasioni festive in cui si regalano fiori come simbolo. Quanti innamoramenti e storie d'amore hanno visto una rosa confezionata dalle sue mani? Nascite, battesimi, comunioni,compleanni, lauree, o qualsiasi data da ricordare: Anna ha "spillato" i pensieri scritti sui biglietti delle dediche, con il suo sorriso compiaciuto, come se partecipava emotivamente all' evento; San Salvo perde un pezzo di storia, però la storia continua nelle mani di chi da Anna ha ereditato non solo un mestiere, ma un modo di essere. Condoglianze alla famiglia Presutti.