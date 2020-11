Don Raimondo ha bisogno delle nostre preghiere, chiediamo a Dio per lui e tutti i malati una pronta guarigione

Parlando con il nostro Parroco, Don Raimondo Artese, già dagli esordi della pandemia, si mostrava sempre forte nella fede, si affidava e rimetteva alla volontà del Signore e serafico affermava: " sarà fatta la Sua volontà". Adesso da alcuni giorni Don Raimondo è ricoverato in ospedale, ed è aiutato a respirare con l'ossigeno. L'invito a tutta la comunità Sansalvese è quello di rivolgere un pensiero per il " buon pastore", di rivolgere una preghiera a Nostro Signore affinché guidi gli strumenti della scienza e della medicina per guarire Don Raimondo e tutti coloro che oggi si trovano a combattere la propria battaglia contro questo flagello. I segni dei tempi saranno prossimi, seguiranno sempre le volontà dell' Altissimo, noi siamo qui a chiedere la Grazia.