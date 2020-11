Ti vogliamo bene Simone

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Caro Simone,quando ieri sera don Beniamino ci ha detto della morte della tua mamma,abbiamo sentito tutti che era una ferita che ci apparteneva.Tu sei per noi,un fratello,un amico,un compagno di viaggio.Sei per noi un esempio di amore per la famiglia,di cura,attenzione e vicinanza.E ti ringraziamo perche' ci hai insegnato nel tempo che la vita si affronta con forza e fede e senza scoraggiarci mai.Ti abbiamo visto sorridere anche nei momenti più bui.Ora vogliamo dirti che ti vogliamo bene,e vogliamo stringerci tutti insieme con il nostro Don intorno a te,come facciamo alla fine di ogni Celebrazione Eucaristica quando siamo ancora vestiti da Ministranti e nella fede siamo un unico abraccio.I Ministranti della parrocchia di San Nicola e tutto il gruppo Giovanissimi.