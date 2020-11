"E se piantassi un albero?" la diretta streaming di Greenpeace per la giornata nazionale degli alberi

In vista della Giornata nazionale degli alberi, che si celebra il 21 novembre, Greenpeace organizza domani alle 12 sui propri canali social una diretta dal titolo “E SE PIANTASSI UN ALBERO? Consigli in diretta per rendere più verde la tua vita, il tuo balcone e la tua città”.



Parteciperanno Giuseppe Barbera, professore ordinario di Colture Arboree all'Università di Palermo e autore di “Abbracciare gli alberi”, e Isabella Dalla Ragione, archeologa arborea, che si occupa dello studio e della salvaguardia della biodiversità vegetale, in particolare di antiche varietà locali di alberi da frutto.



Gli alberi sono nostri amici e alleati. Hanno un potenziale straordinario per contrastare il riscaldamento globale e la perdita di biodiversità. Ci aiutano offrendoci ombra e frutti, in città contrastano l’effetto “isola di calore”. Sceglierli non è facile. Quale albero possiamo coltivare anche in terrazzo, quale può essere rustico e adatto ad ospitare la vita di uccelli ed altri animali che vogliamo attrarre?



Per seguire la diretta basta andare sulla pagina Facebook o Youtube di Greenpeace Italia.

https://www.facebook.com/ GreenpeaceItalia

www.youtube.com/ GreenpeaceItaly