Trasporti. L'Abruzzo mette a disposizione 180 mila euro contro i disservizi causati da situazioni meteo avverse

Questa mattina, presso la sede della Protezione civile, all'Aquila, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, insieme al direttore dell’Agenzia di Protezione civile Mauro Casinghini e al dirigente Silvio Liberatore ha incontrato in videoconferenza i presidenti delle Province, i rappresentanti delle Prefetture, Anas, Autostrade per l'Italia, Strada dei Parchi, Rete ferroviaria italiana, Enel, Terna, il Dipartimento regionale Infrastrutture e trasporti e le compagnie telefoniche che hanno presentato i rispettivi piani per la stagione invernale.

Da parte della Regione sono stati stanziati 180 mila euro per ogni provincia, fondi che verranno utilizzati nell’approvvigionamento di materiali e mezzi. Scopo dell’incontro ridurre al minimo gli effetti di possibili disservizi causati da eventuali emergenze meteorologiche.