Continua l'impegno del Lions Club San Salvo per la raccolta occhiali usati

Anche quest'anno tante attività hanno collaborato al service, esponendo la cassetta "Dona i tuoi occhiali usati Lions" dove poter depositare gli occhiali che non vengono più usati, anche se sono in perfetto stato e donarli per contribuire alla felicità di qualcun'altro!In questo modo aiutiamo tante persone a vedere e vivere meglio, attraverso una continua attività di riutilizzo che fa bene alla comunità e all'ambiente.Gli occhiali verranno poi inviati ad un Centro Raccolta Occhiali Usati Lions che li rigenera e li sistema per essere riusati.A noi non servono più ma a qualcun altro potrebbero cambiare la vita!Un sentito ringraziamento da parte del Presidente del Lions Club San Salvo, Romina Palombo, a tutte le attività che si sono rese disponibili come punti di raccolta: Farmacia Grifone, Farmacia Farmamentis, Farmacia Vinciguerra (Dogliola), Studio Dentistico Il Sorriso (Montenero di Bisaccia), Ottica Mia, Erboristeria L'albero del Sole e Cartoleria Il Papiro. Hai un paio di occhiali che non usi più? Anche se sono un po' rovinati, invece di gettarli tra i rifiuti, portali in un Centro di Raccolta, potrai contribuire a "ridare la vista a chi ne ha bisogno".

Lions Club San Salvo