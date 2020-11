Accordo tra Regione e Collegio degli agrotecnici, al via i tirocini formativi

La Giunta regionale, su proposta del Vicepresidente Emanuele Imprudente, delegato all'Agricoltura, ha deliberato l'accordo tra Regione Abruzzo e Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Obiettivo della convenzione è consentire ai neo diplomati e laureati di poter svolgere presso gli uffici della Direzione Agricoltura i tirocini formativi per un periodo della durata massima di diciotto mesi durante i quali, i giovani, potranno acquisire la preparazione necessaria all'accesso agli esami di abilitazione per l'iscrizione al Collegio. Il tirocinio professionale consiste, infatti, nella formazione del praticante, finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa delle professione di agrotecnico. «Con la convenzione puntiamo a raggiungere tre obiettivi - esordisce il Vice Presidente con delega all'agricoltura Emanuele Imprudente - aiutare i giovani diplomati e laureati ad acquisire una esperienza professionale nella Pubblica amministrazione, arricchire il loro curriculum vitae e fornire ai tirocinanti nozioni utili a conseguire una preparazione propedeutica al superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale. Il comparto agricolo - ha concluso Imprudente - ha bisogno di figure dotate di alta professionalità proprio per l'evoluzione e la trasformazione che la filiera agricola ha subito negli ultimi anni». Nella fase dell'emergenza epidemiologica, i diplomati e i laureati svolgeranno il loro tirocini in modalità agile.