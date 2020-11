Una Romni abruzzese in conferenza con l'ONU

Giulia Di Rocco romni italiana abruzzese originaria di Pratola Peligna (AQ) è stata stata invitata a partecipare come donna rom italiana alla webinar sulla violanza contro le donne. La conferenza "Orange Days: Violence against Women" del 18 novembre 2020 organizzato dal Comitato nazionale finlandese per le donne delle Nazioni Unite

Il Comitato nazionale finlandese per le donne delle Nazioni Unite è un'organizzazione non governativa con status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). Sostengono la missione di UN Women, l'agenzia delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne. A volere la Di Rocco è stata proprio il direttore esecutivo di UN Women Finlandia Jaana Hirsinkangas .

Giulia Di Rocco è assistente legale attivista per i diritti umani è membro del Forum RSC istituto presso Unar Ministero delle pari opportunità a Roma, membro dell'ucri unione delle comunità romanes in Italia e membro dell'IRU Internazional rom union che rappresenta i rom presso il Consiglio D'Europa e l'ONU oltre ad essere Commissario per la Politica e la Democrazia per i rom in Italia.