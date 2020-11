Il Servizio “Tutela Sociale - Famiglia” della Regione approva l'avviso pubblico per sperimentare Centri di Ascolto per uomini autori di violenza

Nell'ambito delle attività poste in essere dalla Regione Abruzzo per contrastare la violenza contro le donne e i minori, con Determinazione Dirigenziale n. DPG023/19 del 18 novembre 2020 il Servizio “Tutela Sociale - Famiglia” ha approvato un avviso pubblico teso a finanziare la sperimentazione sul territorio regionale di Centri di Ascolto per uomini maltrattanti.

I destinatari del finanziamento sono i soggetti elencati all'art. 3 dell'Avviso: la domanda di finanziamento e il relativo progetto devono essere inviate alla PEC: dpg023@pec.regione.abruzzo.it entro le ore 24:00 dell'11 dicembre 2020.

Per maggiori informazioni consultare il sito della Regione Abruzzo.