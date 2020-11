Ci giunge la bellissima e tanto sperata notizia che sono migliorate le condizioni di salute di Don Raimondo Artese. Il nostro Parroco sta meglio anche se ancora, sotto osservazione, ricoverato all’ospedale. La comunità non interrompe, ma intensifica, le preghiere rivolte a Dio per tenere nelle Sue grazie tutti coloro impegnati in questa battaglia contro il Covid-19.