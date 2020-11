L'orientamento scolastico è in streaming

Quest’anno le norme relative all’emergenza Coronavirus impongono alle scuole di adottare nuove modalità organizzative delle tradizionali giornate di scuola aperta e impediscono, per motivi di sicurezza sanitaria e almeno per ora, di far entrare gli studenti e le famiglie della scuola secondaria di I grado nelle scuole superiori, in orario di lezione o pomeridiano.

Con l'attivazione della didattica a distanza per tutti gli studenti, dalla seconda media in su, l’Istituto Omnicomprensivo Mattioli-D'Acquisto ha dovuto quindi modificare ed adattare non solo le sue attività educative e didattiche ma anche quelle organizzative. In particolare le attività di orientamento nei confronti degli alunni delle classi terze, della scuola secondaria di primo grado e delle loro famiglie, per la scelta della scuola superiore ha dovuto subire una rivoluzione, per così dire, digitale.

Per rompere il ghiaccio si inizierà con una novità: incontri in streaming sui canali Social della scuola. Il primo sarà una diretta Instagram dall'account della scuola dalle 17:30 in poi di lunedì 23 novembre. Gli altri incontri saranno pubblicizzati sul sito della scuola, totalmente rinnovato. Infatti i docenti e gli studenti dell'istituto superiore presenteranno agli alunni delle classi terze l’offerta formativa e tutte le altre attività curriculari ed extracurriculari previste, in modalità agile, vale a

dire facendo degli interventi on-line nelle classi virtuali in cui i ragazzi stanno già svolgendo la didattica a distanza. Tali incontri, dedicati gli alunni, inizieranno mercoledì 25 e si terranno anche giovedì 26 e venerdì 27 Novembre 2020.

Ma non è finita qui, perché sempre per aiutare sostenere le famiglie nella difficile scelta della scuola superiore, l’Istituto Superiore ha deciso di attivare degli sportelli informativi pomeridiani Sabato 28 novembre e Sabato 5 dicembre. Dalle ore 17:30 alle 19:00 i docenti del Liceo Scientifico Tradizionale e Scienze Applicate, dell’Istituto Tecnico Economico e dell’Istituto Professionale saranno a disposizione di ragazzi e famiglie per fornire notizie, delucidazioni e consigli in merito ai singoli corsi, piani di studio e per rispondere a qualunque domanda e curiosità relative alle attività della scuola.

Infine, per non mancare alla tradizionale giornata della scuola aperta e vicina, il 19 dicembre è previsto l'Open Day on-line dalle ore 16:00 in poi, rivolto a tutti coloro che vorranno conoscere i docenti, sentire i pareri degli studenti che già frequentano la scuola superiore e vedere le aule, i laboratori, la palestra e tutto ciò che la nostra scuola superiore mette a disposizione.