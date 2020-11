Thomas Schael ricoverato in ospedale

Ricovero precauzionale in ospedale per il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael. Da ieri si trova nell'unità operativa di Medicina Covid a Chieti, dove gli è stata diagnosticata una polmonite bilaterale. Le sue condizioni sono buone e continua a seguire, come già nei giorni precedenti, le attività aziendali. I medici stanno monitorando l'evoluzione della patologia insorta nelle ultime ore e che va tenuta sotto controllo.