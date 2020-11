Dalla Regione contributi a fondo perduto per guide e accompagnatori turistici

Venti milioni di euro saranno ripartiti in egual misura in base al numero delle domande ammissibili ricevute con un tetto di 5mila euro per singolo beneficiario.

La Direzione Generale Turismo pubblica l’Avviso per contributi a fondo perduto per guide turistiche e accompagnatori turistici come ristoro per il periodo di emergenza da Covid-19. Il link alla piattaforma per presentare la domanda sarà pubblicato su questa pagina web a partire dal 19 novembre 2020 alle ore 12, chiuderà il 3 dicembre entro e non oltre le ore 14.00.

Il contributo a fondo perduto è destinato alle guide turistiche e accompagnatori turistici titolari di partita IVA associata al codice ATECO 79.90.20, e ai codici ATECOFIN 2004 – 63302, ATECOFIN 1993 - 6330A, ATECOFIN 1993 – 6330B come attività prevalente in data anteriore al 23 febbraio 2020.

Non saranno prese in considerazione domande pervenute al di fuori del termine sopra indicato.