Università del Molise pubblica l'avviso per 33 borse di studio

L'Università del Molise ha pubblicato il bando per l'assegnazione di 33 Borse di studio, finanziate dal Comune di Campobasso, a favore di studenti immatricolati nell'anno accademico 2020/2021. Ogni Borsa, di importo pari 1.000 euro, al lordo delle ritenute di legge, è attribuita, sino ad esaurimento dell'apposito stanziamento, allo studente classificatosi primo in graduatoria per ognuno dei 33 corsi di laurea e corsi di laurea magistrale attivati dall'Unimol.

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: essere residenti nella città di Campobasso; essere regolarmente immatricolati al primo anno di un corso di laurea triennale, ovvero di un corso di laurea magistrale di durata biennale o a ciclo unico attivato nell'a.a. 2020/21 presso l'Unimol ; essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie. Il requisito reddituale richiesto agli studenti è quello di essere appartenenti a nuclei familiari che hanno subito una riduzione reddituale (debitamente documentabile a richiesta) derivante dalla situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza Covid-19 (riduzione del reddito dell'anno 2020 rispetto a quello dell'anno 2019). Per ciascun corso di studio la Borsa viene attribuita allo studente che ha conseguito e superato, entro il termine della sessione estiva degli esami di profitto dell'a.a. 2020/21, il più alto numero di crediti formativi universitari a particolari condizioni consultabili sul sito web dell'Unimol.