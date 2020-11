Antonio Argentieri, pastry chef vastese, portavoce delle eccellenze abruzzesi nel mondo

Grande partecipazione a Brisbane in Australia in occasione della celebrazione delle eccellenze abruzzesi nel mondo nell’ambito del “Giro d’Italia” con la Regione Abruzzo. L'evento è stato patrocinato dal consolato italiano in Brisbane, nella persona del console dott. Salvatore Napolitano insieme a Mariangela Stagnitti, presidente del Com. It. Es e fondatrice del progetto "Italian Business Women's Network Australia".

Nel corso dell’evento, è stato illustrato un progetto strutturato in più fasi che offrono una serie di itinerari sentimentali, gastronomici e storici volti a far scoprire le tradizioni culturali, sociali ed enogastronomiche delle Regioni italiane che hanno una storia significativa per quanto riguarda i migranti nel Queensland e in Australia. Ogni tappa è incentrata sui collegamenti dei territori italiani con le attrazioni iconiche del Queensland, ed è previsto un viaggio speciale caratterizzato da sentimento e identità che punta ad essere estremamente fruttuoso dal punto di vista culturale, d'affari e turistico bidirezionale. Il "Giro d'Italia" attraverso il Queensland è organizzato anche dalle associazioni della comunità italiana nel Queensland, come il Brisbane Abruzzo Club. Il progetto è sostenuto anche dalla Camera di Commercio e Industria Italiana del Queensland. La prima tappa è stata l'Abruzzo. In rappresentanza della Regione, il Comm. Antonio Reggi di Brisbane, Ambasciatore d'Abruzzo nel mondo.

