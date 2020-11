"Turismo.0". Ciclo di webinair a cura del CNA Turismo Abruzzo

Con Turismo punto Zero continua l'impegno della CNA per organizzare una filiera produttiva consapevole e in grado di affrontare le sfide che il momento impone. Crescita, conoscenza, connessioni per sviluppare la propria attività in forma sostenibile e al passo con la domanda.

In CNA Turismo Abruzzo si lavora per lo sviluppo e la tutela del turismo ed in particolare del comparto esperenziale, segmento che da subito ci ha visti impegnati da protagonisti con iniziative che hanno evidenziato l'importanza del settore, non più solo di nicchia, ma capace di intercettare ampi consensi. L'importanza di fare rete, stabilendo connessioni e collaborazioni tra imprese che compongono il tessuto produttivo turistico, abbinato ad un'ampia specializzazione e formazione, con la valorizzazione dell'unicità e dell'identità dei luoghi e delle persone, sono i temi cardine che come CNA Turismo Abruzzo, vengono promossi e sviluppati per favorire una forma di turismo attento ai valori della cultura, dele tradizioni e della sostenibilità.

Il programma del Webinair:

1 Dicembre 2020, ore 17.30

- Essere operatori nel turismo in tempi (post) covid, problemi e opportunità con Luigi Plos

10 Dicembre 2020, ore 17.30

- Montagna spina dorsale del paese con Paolo Piacentini

13 Gennaio 2021, ore 17.30

- Il ruolo del tour operator nella promozione del territorio con Monica Malpezzi Price

27 Gennaio 2021, ore 16.00

- La realizzazione del pacchetto turistico con Fulvio Avataneo

- Fiscalità e giurisprudenza del pacchetto turistico con Veronica Scaletta e Angela Cunzo in collaborazione con CNA Turismo e Commercio Nazionale

Gli incontri sono gratuiti e riservati agli iscritti CNA. I non iscritti possono aderire con la seguente formula promozionale: per il 2020 iscrizione gratuita, per il 2021 50 euro e per il 2022 quota ordinaria.

Per registrarsi al ciclo di Webinair formativi cliccare sul seguente link

Per informazioni CNA Turismo Abruzzo: 3287945251