Kaaral dona gel igienizzante alle scuole di San Salvo. I ringraziamenti del sindaco di San Salvo

“Ancora una volta ringrazio pubblicamente la famiglia Vitulli, proprietaria della Kaaral srl di San Salvo, per avere donato il gel igienizzante per le mani destinato a tutti gli studenti delle scuole della città”. Lo ha dichiarato il sindaco Tiziana Magnacca dopo aver ricevuto in consegna le confezioni del prodotto igienizzante che, nei prossimi giorni, verrà consegnato agli alunni che frequentano in presenza le scuole cittadine.

“Ho ricevuto la chiamata da Silvano Vitulli, presidente dell’azienda specializzata nella cura delle persona che opera da decenni nella zona industriale di Piane San’Angelo, che mi annunciava – spiega il sindaco – l’intenzione, condivisa con i figli Nicola e Francesco, di voler donare agli studenti di San Salvo il liquido disinfettante per la corretta igiene delle mani, mai così utile come in questa emergenza per contenere la diffusione del Covid-19”.

“Quella della Kaaral srl è l’ennesima gesto di solidarietà di un’azienda del nostro territorio – conclude il sindaco Magnacca – in un tempo così difficile da vivere per tutti”.