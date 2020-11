Lions Club a San Salvo per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

l Lions Club San Salvo per la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne

Il 25 novembre di ogni anno viene celebrata la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne e quest'anno, nonostante le restrizioni causa Covid19, tutto il mondo continuerà a mobilitarsi in modo diverso dagli anni precedenti.

La presidente del Lions Club San Salvo, Romina Palombo ha deciso di aderire all'iniziativa esponendo un bellissimo striscione su piazza papa Giovanni XXIII sulla vetrina della farmacia Di Croce, con la partecipazione del sindaco Tiziana Magnacca.

Dalla fine degli anni ’90, quindi, tutti i Paesi del mondo hanno cercato di sensibilizzare l'opinione pubblica con una serie di iniziative e progetti che coinvolgevano la politica, la cultura, la scuola e l’arte. Grande, inoltre, è stato il contributo offerto dalle associazioni e dai centri anti-violenza che si sono attivati fin da subito per tutelare e assistere le donne sole e in difficoltà e offrire loro la speranza di un futuro diverso

In Italia, come già fatto gli anni precedenti, verranno disposte in varie città le panchine rosse simbolo della protesta, mentre le facciate dei palazzi di moltissimi municipi verranno illuminate di arancione.

Il lockdown causato dalla pandemia di Covid-19, per chi viene maltrattata in famiglia, ha coinciso con un aumento delle violenze dalle quali è stato impossibile sottrarsi anche materialmente, non potendo uscire di casa.

