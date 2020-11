“ ha ‘ntecchiato il tecchio” cosa significa questo modo di dire dialettale? Da cosa deriva?

Stando alle storie tramandate, dei nostri nonni, era usanza popolare mettere un ciocco di legna da ardere ( tecchio) dietro la porta di casa, della ragazza individuata dallo spasimante. Se il genitore della giovane, riteneva opportuno, rientrava il "tecchio" in casa, quindi di conseguenza " ha 'ntcchiato il tecchio" cioè i genitori erano disponibili a fare le presentazioni per imbastire un ipotetico matrimonio. Il modo dialettale ricollegato a questa storiella viene adoperato per indicare un buon fine o buona riuscita, sia in maniera affermativa che posto come quesito.