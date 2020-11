L’ albero di Natale vero o finto, dubbi degli ecologisti sulle reali ricadute ambientali

Anche quest’anno, con l’avvicinarsi delle festività natalizie, si ripropone la domanda per chi intende addobbare la propria casa: meglio l’albero vero o albero finto? Secondo alcuni, è preferibile l’albero in plastica, che evita di tagliare gli alberi, lasciando così intatta la natura oltre che essere riutilizzato più volte; secondo altri invece è preferibile l’albero vero, a patto che lo si tratti correttamente e si abbiano cure che permettano di riutilizzarlo.

Secondo la Coldiretti, è preferibile acquistare e addobbare un albero vero, un consiglio che fa crollare il mito dell’albero finto ma ecologico e invita i consumatori a fare scelte diverse rispetto a quelle promosse fino a qualche anno fa.

Secondo quanto riferisce l’associazione, infatti, il mito del sintetico che protegge i boschi non esiste, perché i cinque milioni di alberi di plastica che verranno venduti quest’anno emetteranno gli stessi gas di sei milioni di chilometri percorsi in macchina.

Acquistare un albero di natale vero piuttosto che uno finto è più vantaggioso per l’ambiente, ma anche per l’economia e la società. Come fa notare anche Pefc Italia “la plastica deriva dal petrolio e quindi a costi ambientali e di smaltimento molto elevati; poi l’abete in casa respira, assorbendo anidride carbonica e rilasciando ossigeno, ma anche rilasciando oli essenziali che purificano e aromatizzano la stanza”. ( fonte greenme)