"Il brodetto alla moda di San Salvo" dello chef Fossaceca stasera su canale 5 a Striscia la notizia

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna l’appuntamento settimanale con la rubrica enogastronomica di Paolo Marchi“Capolavori italiani in cucina”.

Il protagonista di questa puntata è chef Nicola Fossaceca, che presenta il suo Brodetto alla moda di San Salvo.

Abruzzese classe 1983, Nicola Fossaceca, terminati gli studi alberghieri, decide insieme al fratello Antonio di ricavare dalla pasticceria dei genitori a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, uno spazio tutto dedicato all’arte culinaria, che in poco tempo diventa il ristorante “Al Metrò”. La sua cucina, oggi premiata con una stella Michelin, esprime i sapori mediterranei della sua regione di origine, rielaborandone prodotti e tradizioni in chiave contemporanea.

Il Brodetto alla moda di San Salvo è la sua versione del brodetto di pesce, piatto tipico della tradizione vastese. Gli ingredienti principali sono vongole, tracine, gallinelle di mare, lucerne, sogliole, seppioline, merluzzi, triglie, cicale di mare e razza, che – a differenza della ricetta originaria – vengono cotti e serviti già spinati, pronti per essere gustati.

