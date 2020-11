Ribalta nazionale per il brodetto di pesce, non quello Vastese ma quello Sansalvese di Nicola Fossaceca

Onori di cronaca per Nicola Fossaceca, lo chef Sansalvese già riconosciuto a livello nazionale e sancito dalle stelle Michelin da diversi anni consecutivi. Il suo ristorante "al metró" sito a San Salvo Marina è luogo di cultura culinaria, culto nel vero senso della parola per i più esperti gourmet e forchette pregiate. L'amore che la famiglia Fossaceca mette nella conduzione del loro ristorante permette di eccellere, la ricercatezza estrema contraddistingue la loro cucina. Oggi Striscia la Notizia ha presentato nella rubrica "Capolavori Italiani in Cucina" il brodetto di pesce alla moda "Sansalvese" spodestando in qualche modo lo storico "Vastese". Onore al merito, complimenti a Nicola e alla famiglia Fossaceca.