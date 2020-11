La Parrocchia San Nicola-Vescovo lancia, in occasione dell'Avvento, una nuova iniziativa di carita'

La raccolta straordinaria di prodotti alimentari natalizi l'ha annunciata don Beniamino Di Renzo domenica scorsa in occasione delle Sante Messe della domenica: "Vogliamo provare a consegnare alle famiglie bisognose che assistiamo un Pacco Natalizio con alimenti tipici di questa festivita'. Serviamo ormai circa 150 famiglie per un totale di quasi 500 persone tra adulti e bambini, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Potete donare un panettone, un pandoro, un torrone, dei cioccolatini. Possono essere consegnati qui in chiesa in occasione delle Sante Messe, tramite il carrello della spesa per i poveri, oppure nei supermercati dove vedete la locandina dell'iniziativa. è possibile anche contattare i nostri volontari che provvederanno al ritiro. Siate generosi. Le famiglie in difficolta' sono aumentate a causa di questa pandemia ed e' compito di tutta la comunita' aiutarle. Anche Giuseppe e Maria hanno avuto freddo, non avevano dove dormire, Gesu' e' nato in una stalla!".

E noi vogliamo utilizzare i social per diffondere questa Raccolta Straordinaria di Avvento perche' tutti possano nelle loro case avere almeno un panettone da scartare insieme. La generosita' della nostra citta' e' stata e continua ad essere grande, grazie al sostegno importante di AdriLog e all'aiuto di tante persone buone riusciamo ormai a portare un pacco mensile a tutte le famiglie che si sono rivolte alla nostra Caritas. Possiamo offrire da mesi i pasti caldi serali e per questa possibilita' siamo grati ai Supermercati Raspa Conad di Via Trignina e da qualche settimana anche la Pescheria Natarelli che dona del buon pesce fresco.

Non tutti hanno la possibilita' di fare la spesa ed il panettone non e' essenziale lo sappiamo, ma vogliamo provare a portare anche a loro un po' di colore natalizio. Aiutateci anche voi.