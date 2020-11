Il ristorante "Al Metrò" vede confermata la stella Michelin per il nono anno consecutivo

Confermata per il nono anno consecutivo la stella Michelin al ristorante "Al Metrò" di Nicola Fossaceca. A dichiararlo è lui stesso tramite la sua pagina Facebook: "Stella Michelin Confermata. Siamo felici ed orgogliosi di poterlo dire anche in questo anno così particolare per tutta la ristorazione italiana. Continueremo sempre con il nostro impegno. Un ringraziamento particolare ai nostri collaboratori e a tutte le persone che ci accompagnano in questo bellissimo percorso, anche nei momenti più difficili. Antonio e Nicola Fossaceca"

Dopo il servizio di ieri sera sul brodetto alla sansalvese andato in onda su Canale 5, un'altra bella soddisfazione per lo Chef e la nostra città.