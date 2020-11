Convocato il consiglio comunale per il 30 novembre. Sarà possibile seguirla in streaming

Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, ha convocato il Consiglio comunale in seduta straordinaria in videoconferenza per lunedì 30 novembre 2020 alle ore 9:30 in prima convocazione ed eventuale seconda per lo stesso giorno alle ore 10:30.

Gli argomento che verranno trattati nel corso della seduta:

1. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 169 del 18/11/2020 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n.267/2000;

2. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ratifica delle deliberazioni di Giunta comunale adottate ai sensi dell’art. 175, comma 5, del d.lgs. n.267/2000;

3. Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2020 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n.267/2000;

4. Approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2019 ai sensi dell’art.11 bis del d.lgs. n.118/2011;

5. Progetto di finanza ai sensi dell’art. 183 commi 1-15 d.lgs. 50/2016, per ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento del canile comunale “rifugio” di c.da prato.

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comunesansalvo.it nella sezione Consiglio comunale in diretta.