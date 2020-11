A Niko Romito il premio Michelin Chef Mentore 2021

Lo Chef stellato Niko Romito, aggiunge alle tre stelle un riconoscimento importante, il Premio Michelin Chef Mentore 2021. La citazione Michelin: "È un esempio di tenacia ed energia e propone una cucina il cui tratto fondamentale è la purezza dei sapori. I giovani chef che lavorano al suo fianco o che frequentano la sua scuola assimilano la sua filosofia, ne carpiscono l’essenza con l’obiettivo di dare continuità al suo metodo personalizzandolo per diventare grandi chef e in molti casi anche giovani chef imprenditori”

Niko Romito ringrazia la Guida Michelin e Blancpain per questo premio che dice, “per me rappresenta il riconoscimento di un valore in cui credo molto, la formazione.”

Per questa 65esima edizione, il ristorante di Castel di Sangro guidato dallo chef Niko Romito e dalla Maître D’ Cristiana Romito si conferma ancora ai vertici della Bibbia gastronomica mondiale, la guida per eccellenza del ben mangiare nel mondo

Il riconoscimento, chef mentor 2021, gli è stato assegnato per la capacità di farsi mentore per i giovani che vogliono seguire il suo esempio, per la capacità di essere uno chef che crede nel valore della condivisione della propria sapienza. Romito, con tenacia e passione ha aperto in Abruzzo una scuola per formare i cuochi del futuro. Afferma: “Il cuoco di domani deve attenersi a quattro valori: studio, ricerca, etica e salute. Per una creatività utile, altrimenti essere creativi non ha senso. Oggi più che mai bisogna prendere consapevolezza dell’importanza sociale del cuoco, perché quando cucina crea e diffonde cultura attraverso il cibo”.