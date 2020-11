Viadotti A24/A25: Riesame annulla parte del sequestro

Il Tribunale del Riesame di Teramo ha annullato parte del sequestro preventivo dei fondi che era stato disposto dal gip lunedì scorso nei confronti di amministratori e società della "Strada dei Parchi".

A rivelarlo è lo stesso Gruppo Toto che in una nota spiega di aver accolto con soddisfazione l'ordinanza "che annulla interamente il sequestro di ingenti fondi dei suoi amministratori e, per la maggior parte (21,8 milioni circa su complessivi 26,7 milioni circa), il sequestro dei fondi delle sue società, a conferma di quanto sempre sostenuto dal Gruppo in merito alle infondate accuse formulate".