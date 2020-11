Esce su "Visto" un articolo dedicato al celebre parrucchiere delle star sansalvese Massimo Casimiro.

Da quanto si apprende Casimiro sarebbe pronto per un reality, forse "L'isola dei famosi" o il "Grande Fratello". Dopo essere rimasto dietro le quinte per anni, questo potrebbe essere per lui il momento di farsi conoscere al grande pubblico.

Staremo a vedere.