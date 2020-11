Apprendiamo la notizia che Don Raimondo è stato dimesso dall' ospedale e che è tornano a casa; tutta la comunità tira un respiro di sollievo, sapere che Don Raimondo sta bene è motivo di gioia per tutti. Sono stati giorni di apprensione, sono stati giorni di preghiera, la preghiera che continua per chi è ancora in una condizione di sofferenza.