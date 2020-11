Gli Amici della Pasquetta esprimono cordoglio per la perdita di Sandruccio: un loro componente

Abbiamo ricevuto da parte di Nicola Iannace ( coordinatore degli Amici della Pasquetta) una lettera dove, a nome del gruppo, chiede di esprimere il cordoglio alla famiglia Cilli per la perdita di Alessandro loro componente: "Il gruppo degli Amici della Pasquetta esprime vicinanza del gruppo alla famiglia Cilli, per la grande perdita del caro amico Sandro (Sandruccio) che è salito in cielo per riabbracciare la sua amata Nicolina."

Seppur ammettendo di non aver mai avuto modo di approfondire minimamente un rapporto con il compianto "Sandruccio" nel riportare le parole di Nicola, nel leggere la sua richiesta scritta di pugno, nel vedere le foto inviate non riesco a trattenere la commozione perché penso al senso comunitario che abbiamo ancora nella Nostra amata San Salvo, una San Salvo che il signor Cilli Alessandro, nei suoi 91 anni di vita, ha visto crescere, un paesino diventare una cittadina che ha conservato il senso comunitario fatto di tradizione popolare, grazie a lui ed ai suoi "Amici della Pasquetta" un gruppo cresciuto con la città, un gruppo che ha accolto facendo diventare Sansalvese verace anche chi proveniente da altri paesi.