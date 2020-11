Celebrata la tradizionale messa in suffragio dei soci Lions che hanno lasciato la vita terrena

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Celebrata la tradizionale messa in memoria dei soci del Lions Club San Salvo che ci hanno lasciato. Questa sera un ricordo per loro che nella vita terrena hanno condiviso il nostro cammino di solidarietà e una preghiera per questo difficile periodo che stiamo vivendo!! Grazie a tutti i soci che hanno voluto e potuto esserci!!!