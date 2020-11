Francesca DI CRISCIO 19 anni - NATALE tra PENSIERI&PAROLE

Torna lo spazio dedicato alle "Piccole fiamme di Creatività. Condivisione di spazi di cuore dei Giovanissimi di Azione Cattolica Parrocchia San Nicola" . Ringraziamo Antonio Cilli per questa idea nata in primavera per riempire di "luce" il "tempo buio di quel primo lockdown". Abbiamo chiesto ai giovani-issimi di AC della nostra parrocchia di prendere nuovamente in mano carta e penna perchè questo periodo Natalizio non sia riempito solo per le chiusure ed i numeri dei contagi ( con la storia di ogni persona che questi dati purtroppo non raccontano), ma possa essere avvolto anche dalla Speranza e dalla Letizia di giovani cuori.

E ringraziamo FRANCESCA la prima penna che ci racconta questo NATALE tra PENSIERI&PAROLE

"Ho già visto su nel cielo, i miei occhi ci sono subito arrivati, d’altronde basta alzare lo sguardo verso l’alto per scorgere l’infinito.

Stelle, pianeti, galassie, cieli, albe, tramonti, questo è un magnifico ciclo che si ripete quotidianamente dalla luce al buio.

Molti discorsi puoi affrontare con la luna, a te non sembra ma in realtà lei ti ascolta sempre, donandoti preziosi consigli. Anche Leopardi sull’ermo colle si fidava di lei: “O graziosa luna, mi ricordo che, un anno fa, venivo pieno di angoscia su questo colle a contemplarti e che anche allora, come adesso, tu stavi sospesa su quella selva che rischiari interamente.” C

Con la luna c’è un rapporto molto confidenziale, su di lei ci si può fidare, non rivelerà a nessuno i tuoi profondi segreti, soltanto gli angeli li sapranno un giorno, chissà quando e soprattutto se...

Gli angeli danzeranno nel cielo fra un mese, esattamente la notte fra il 24 e il 25 dicembre, quando Gesù sarà finalmente venuto al mondo. Insieme a loro gioiremo anche noi, nel profondo dei nostri cuori, per la sua miracolosa nascita."