Consiglio comunale online, strumento utile oggi al cittadino per scegliere domani

Ogni momento di difficoltà può essere ( Dio volendo) infondo una possibilità di miglioramento. Grazie al supporto delle tecnologie, infatti, oggi si è riunito il consiglio comunale rendendolo fruibile alla popolazione ( già comunque trasmesso da tempo in streaming). Senza entrare nel merito dei dibattiti odierni, questo strumento permette alla città, a chi decide di seguire i dibatti di poter avere un idea sulle dinamiche, delle relazioni, degli atteggiamenti e delle scelte intraprese. Utilizzando questo strumento oggi per un futuro migliore. Seguendo il consiglio comunale il cittadino può avere un'idea chiara su chi votare "domani" senza essere assoggettato dalle campagne elettorali fatte di slogan, false verità, verità artate o rendiconto posteriore dell' operato. Non è troppo facile seguire un consiglio comunale come del resto può non essere facile scegliere, mentre è facile scegliere senza comprendere fino in fondo l' attività amministrativa. Guardare il presente per un futuro migliore, per una scelta consapevole che è sempre comunque insindacabilmete a giudizio del singolo, per un futuro migliore aldilà di chi poi i singoli indicheranno alla guida della città; una scelta consapevole dove il cittadino ha avuto la possibilità di comprendere.