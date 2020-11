Costa dei Trabocchi: nuovi fondi in arrivo per punti vendita e approdi pescatori

Migliorare i luoghi di vendita diretta del pescato locale e adeguare gli approdi e i luoghi di sbarco per contribuire ad accrescere le economie dei pescatori del territorio. E’ con questo obiettivo che il Flag Costa dei Trabocchi ha riaperto i termini di due avvisi pubblici volti a finanziare interventi di realizzazione di punti vendita e l’adeguamento degli approdi nei Comuni della Costa dei Trabocchi, a beneficio delle comunità di pesca locali.

Dopo la prima call dei mesi scorsi, alla quale hanno già partecipato con successo alcuni Comuni del territorio, avendo ancora a disposizione delle risorse, il consorzio che si occupa di promozione e sviluppo della pesca sostenibile e della costa ha deciso di aprire una seconda finestra per offrire un’opportunità in più. Beneficiari del bando sono in particolare Comuni e Organismi di diritto pubblico, gestori di servizi all’interno di porti e approdi o soggetti collettivi, purché rientranti o aventi sede legale nei Comuni costieri della provincia di Chieti.

